Venerdì 23 maggio 2025 | ore 18 | Scalinata della Legalità, Palazzo di Giustizia Catania

Non solo un evento commemorativo, ma una dichiarazione collettiva d’impegno civile

Catania ricorda. E lo fa con la forza della parola e con l’emozione della musica, per trasformare la memoria in coscienza collettiva e azione concreta. Nel giorno in cui ricorre l’anniversario della Strage di Capaci – una delle ferite più profonde del Paese – la Sezione di Catania dell’Associazione Nazionale Magistrati, in collaborazione con il Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Catania e Caltagirone, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania, l’associazione MusicaInsieme a Librino e l’Istituto d’Arte Emilio Greco, promuove “Parole & Note per gli indimenticabili”, un evento che unisce arti, istituzioni e cittadinanza per onorare il ricordo e rinnovare l’impegno.

La manifestazione si svolgerà venerdì 23 maggio alle ore 18.00 sulla Scalinata della Legalità, antistante il Palazzo di Giustizia di Catania, anche quest’anno realizzata dagli studenti dell’Istituto d’arte Emilio Greco: un luogo simbolico che diventa teatro civile e spazio aperto alla riflessione, in cui i linguaggi dell’arte si fonderanno con quelli della giustizia, della memoria e della partecipazione.

“La memoria come imperativo categorico”: questo il filo conduttore della serata, che a partire dalle stragi di Capaci e via D’Amelio attraverserà il sacrificio di tutti coloro che hanno perso la vita in nome della legalità, della libertà di informazione, del diritto, della democrazia. Una memoria che non si limita a ricordare, ma che si fa azione viva, condivisa, radicata nei territori e nelle coscienze.

Un programma ricco di voci e testimonianze: sul palco, guidati dalla conduzione di Alessandra Russo e Francesco Turrisi, si alterneranno artisti, attori, musicisti e rappresentanti delle professioni giuridiche: Tiziana Laudani, David Coco, Luca Madonia con la sua band, Donatella Finocchiaro, Lucia Sardo, Vincenzo Mellia daranno voce alla memoria di alcuni dei più importanti protagonisti della lotta per la legalità, eroi dei nostri tempi.

Ad accompagnare le letture e le performance, ci sarà la musica dell’Orchestra di MusicaInsieme a Librino – autentico esempio di riscatto sociale attraverso l’arte – che eseguirà anche l’Inno di Mameli per chiudere la serata con un messaggio di coesione nazionale e speranza.

Durante l’evento, si svolgeranno le premiazioni del concorso “Promotori di Legalità”, rivolto alle scuole: un modo per coinvolgere le nuove generazioni e renderle protagoniste attive del cambiamento. I premi saranno consegnati dai rappresentanti delle professioni –avvocati, notai, magistrati – a sottolineare il ruolo educativo della giustizia.