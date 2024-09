Patologie ematologiche: in arrivo la quarta edizione di CarlottaXLaRicerca

Salute e ricerca

Catania, sede WonderLAD |18 settembre ore 15,30

CATANIA – Per la quarta volta consecutiva torna l’appuntamento dedicato alla ricerca e alla cura delle patologie ematologiche, con particolare riguardo agli studi sulle anemie emolitiche autoimmuni.

Il prossimo 18 settembre, infatti, spazio all’edizione 2024 di CarlottaXLaRicerca, iniziativa promossa da CarlottaX, associazione fondata in memoria dell’architetto Carlotta Reitano, scomparsa prematuramente nel 2020. La dedizione e l’entusiasmo con cui l’ex presidente della Fondazione degli Architetti di Catania si è dedicata al mondo della ricerca è stato spunto per dar vita al premio, che, quest’anno, verrà ospitato all’interno di WonderLAD, via Filippo Paladino 11 a Catania.

A fare gli onori di casa sarà la presidente di LAD Onlus Cinzia Favara Scacco, che aprirà i lavori a partire dalle ore 15,30. A seguire i saluti del sindaco del comune di Catania Enrico Trantino, del presidente di GIMEMA Marco Vignetti e del presidente di AIL Catania Riccardo Bottino.