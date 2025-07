“Piano oltre”… e altro, note di coraggio e di speranza: a Pozzillo il primo concerto solidale di Antonio Condorelli

Musica

Dopo aver emozionato il pubblico con alcune esibizioni speciali, il catanese Antonio Condorelli è pronto per compiere il passo artistico più importante: il primo concerto interamente dedicato alla sua musica. Un debutto che parla di lui: della sua storia, della sua resilienza, della sua visione.

Martedì 29 luglio, alle ore 21.00, in Piazza Santa Margherita – nel borgo marinaro di Pozzillo (frazione di Acireale) – grazie al supporto del Comune di Acireale, andrà in scena “Piano oltre… ed altro”: una dichiarazione di speranza, un abbraccio condiviso attraverso le emozioni, una serata che fonde parole non dette e note suonate, intrecciando musica originale, grandi cover e un messaggio profondo di solidarietà.

Sul palco, insieme a lui, due artisti di grande sensibilità: Angela Dispinzieri alla voce e il maestro Davide Castellana al pianoforte. A guidare il pubblico in questo viaggio sonoro sarà la giornalista Assia La Rosa, in una narrazione collettiva che dà voce a un progetto nato dal desiderio di superare ogni ostacolo. Il concerto porta il titolo dell’album che ha rappresentato una svolta profonda nel percorso dell’artista: una serie di composizioni originali per pianoforte che vanno ben oltre la semplice musica.

“Piano Oltre” raccoglie frammenti di vissuto, battiti d’anima e sogni trasformati in melodia. Così l’ing. Condorelli ha saputo raccontare, attraverso le note, la sua convivenza con la distrofia muscolare facio-scapolo-omerale (FSHD), trasformandola in un messaggio di speranza, in un elogio alla bellezza dell’imperfezione e alla forza silenziosa di chi, ogni giorno, sceglie di superare i propri limiti.

Autodidatta, Antonio ha dato forma ai suoi brani grazie a un percorso di studio e dedizione condiviso con il Maestro Davide Castellana, fino a trasformare un’urgenza personale in un progetto artistico autentico e potente. Tra i brani che il pubblico potrà ascoltare a Pozzillo, “Trepidazione emotiva”, “Utopia d’amore”, “Tempesta interiore”, il delicato “Elena” – dedicato alla figlia – e una serie di “valzer” che richiamano i quattro elementi naturali: fuoco, aria, terra e acqua.

La serata sarà un alternarsi di emozioni: ai brani originali di Condorelli si intrecceranno alcune cover interpretate da Dispinzieri, che spazieranno da Whitney Houston a John Lennon, da Adele a Lady Gaga, fino a Battiato, Dalla, Paoli e Cocciante. Un percorso sonoro che unisce musica d’autore e capolavori intramontabili, reinterpretati con uno sguardo nuovo e intenso. Il concerto si concluderà con un momento simbolico: “Il valzer dell’acqua”, eseguito a quattro mani da Antonio Condorelli e Davide Castellana, un brano che è un ponte tra forza creativa e poesia.