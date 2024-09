Progetti integrati e turismo: Filicudi, il caso-studio “Zucco Grande” al centro della Summer School 2024

ipress news

CATANIA – Un mix di studenti e professionisti per creare nuove sinergie e progetti integrati per il territorio. Via alla nuova edizione della Summer School, frutto dell’intesa tra l’Ordine degli Ingegneri di Catania e l’Università etnea. Oggetto di studio, come ormai di consueto negli ultimi anni, le Isole Eolie, uniche per le loro caratteristiche strutturali e ambientali, da preservare e valorizzare attraverso le più innovative tecniche e tecnologie.Nella sala conferenze dell’Ordine, ieri pomeriggio – venerdì 13 settembre – è stata inaugurata ufficialmente la tanto attesa iniziativa, che quest’anno si svolgerà a Filicudi: «La Summer School è ormai un marchio distintivo del nostro operato e modello che molti cercano di replicare nel resto d’Italia – commenta il presidente della categoria etnea Mauro Scaccianoce – un progetto nato nel 2019 su impulso del professore Vincenzo Sapienza e dall’unione di intenti di Ordine e Università. Una conferma che la sinergia tra istituzioni e Dipartimenti di Ingegneria possa portare a idee innovative, con la giusta commistione tra esperienze professionali e formazione didattica – aggiunge Scaccianoce – punto che, certamente, sarà fondamentale in vista delle lauree abilitanti, che potrebbero contribuire a contrastare la fuga di cervelli, favorendo l’inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro, fiore all’occhiello e pilastro portante dell’ingegneria italiana». A caratterizzare la Summer School sono gli «aspetti creativi e ludici – dichiara il vicepresidente della Fondazione degli Ingegneri di Catania Giuseppe Marano – le Eolie rappresentano una grande fonte di ispirazione e sperimentazione in termini di green, sostenibilità energetica e mobilità». Tra gli obiettivi della 5 giorni (dal 18 al 22 settembre) quello di rafforzare il rapporto con il territorio: «Un legame che cerchiamo d’intensificare – spiega il direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura di Catania Matteo Ignaccolo – così da avere una conoscenza più ampia delle potenzialità e delle criticità, che si traduce in una progettazione mirata al fine di migliorare la qualità di vita e le esperienze di chi visita i nostri luoghi. L’effetto è la crescita di opportunità e di stimoli dal punto di vista professionale, culturale e sociale». In merito all’aspetto operativo, come osservato dal professore Giuseppe Inturri – in rappresentanza del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Industriale di Catania (direttore Giovanni Muscato) – «bellezza e fragilità dell’isola di Filicudi permettono di lavorare a progetti integrati, instaurando nuovi rapporti di amicizia, vicinanza e collaborazione, rendendo tutto più interessante dal punto di vista didattico, professionale e di ricerca».