Quartiere Antico Corso: più vivibile, attrattivo, contemporaneo

ipress news

CATANIA – Trasformare gli spazi pubblici del quartiere Antico Corso a Catania non può prescindere dalla profonda conoscenza dei bisogni di chi lo vive e dalla proiezione verso un futuro che li renda più attivi e attrattivi per l’intera comunità; la sfida dell’architettura contemporanea etnea è progettare i paesaggi urbani con innovazione per coglierne le potenzialità e l’identità. Su questi principi si fondano le attività di Paesaggi Aperti – progetto di IN/Arch e IN/Arch Sicilia finanziato dal ministero dell’Università e della Ricerca, che ieri pomeriggio (17 luglio) nella sede dell’Ordine degli Architetti PPC ha coinvolto due personalità di fama internazionale: Mosè Ricci dell’Università La Sapienza di Roma e il paesaggista di PROAP Lisbona João Nunes, che hanno partecipato ai workshop con gli studi impegnati in progetti di rigenerazione del Quartiere Antico Corso di Catania.

Dopo i saluti del segretario dell’OAPCC etneo Giuseppe Messina e della presidente della Fondazione OAPCC Eleonora Bonanno, è iniziata l’osservazione di veri e propri fenomeni indotti dall’architettura contemporanea capaci di rivoluzionare, esteticamente e culturalmente, alcuni spazi di città italiane ed estere. «La partecipazione di due professionisti come Nunes e Ricci a Paesaggi Aperti – ha spiegato Mariagrazia Leonardi, presidente IN/Arch Sicilia – è stata molto stimolante, una vera occasione per Catania, sono stati disponibili e sono andati oltre alla condivisione della loro eccezionale competenza paesaggistica e urbanistica, hanno dato suggerimenti e offerto preziose letture sui quartieri di Catania con l’intento di trasformarne gli spazi pubblici per renderli più vivibili, tenendo conto delle loro peculiarità».

«L’architettura interessante – ha sottolineato João Nunes – parte dal cittadino con la preoccupazione di cosa farà la gente in quel luogo, e soprattutto va oltre le mostruosità prodotte dalla cultura dell’ “archistar” di chi vuole lasciare il segno. Comincia un nuovo momento, oggi l’architetto con la sua modesta produzione deve pensare a come può contribuire alla riattivazione delle economie, rigenerando i luoghi fisici e rendendoli attivi».

«Paesaggi Aperti – ha affermato Mosè Ricci – sviluppa talenti e mira alla realizzazione di progetti a Catania che spero vengano presi in considerazione. La grande sfida è lavorare sulla città esistente, renderla adattiva al cambiamento climatico e felice per chi la abita. L’architettura è la scienza dell’abitare: in un mondo troppo costruito con milioni di case, ridotta permeabilità e maggiore esposizione agli eventi atmosferici estremi (sempre più frequenti) il contributo degli architetti è migliorarne l’adattamento, lavorare sulla performance dei progetti in termini di prestazioni ambientali, economiche, ecologiche e stimolare il senso di appartenenza».