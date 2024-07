Sabato 27 luglio all’Hotel Four Points by Sheraton “La Giornata del Medico 2024”

OMCeO - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Catania

Start ore 9.00: giuramento d’Ippocrate per i giovani neolaureati, riconoscimenti, anniversari di laurea e Premio allo scienziato catanese Napoleone Ferrara

CATANIA – È tempo di “Giornata del Medico e dell’Odontoiatra 2024”, manifestazione che ormai da anni scandisce la stagione degli operatori sanitari etnei, diventato appuntamento fisso per tutte le generazioni di professionisti della categoria: dai neolaureati ai pensionati. Organizzata dall’Ordine etneo presieduto da Alfio Saggio,la cerimonia è fissata per sabato 27 luglio all’Hotel Four Points by Sheraton di Catania, a partire dalle ore 9.00.

La Giornata si articolerà in tre momenti solenni. I giovani neolaureati in Medicina e Chirurgia presteranno il giuramento di Ippocrate, successivamente verrà consegnato il Premio Ippocrate (riconoscimento per il medico siciliano che si è distinto negli anni lavorando con impegno e passione) al prof. catanese Napoleone Ferrara – attualmente Senior Deputy Director al Moores Cancer Center dell’University of California a San Diego – menzionato da numerose Riviste scientifiche e considerato tra i principali scienziati del mondo nell’ambito della ricerca oncologica. Infine, si guarderà al passato assegnando le onorificenze a tutti i medici etnei che proprio in questo 2024 festeggiano i 50 anni dalla Laurea.