San Giorgio: mostra delle illusioni gratuita per le scuole di Catania

Inaugurazione "Error"

“La realtà è semplicemente un’illusione, seppur molto persistente”, così Albert Einstein descriveva la sua percezione del mondo. Con lo stesso affascinante enigma domani, martedì 18 marzo alle ore 10.30, nel quartiere San Giorgio della città di Catania sarà inaugurata la mostra “Error: la realtà è un’illusione” installata nel teatro della VI Municipalita (Via Stradale San Giorgio 27, Catania).

Il viaggio tra la scienza e la percezione sarà interattivo, ognuno potrà esplorare i confini della realtà. I visitatori saranno messi alla prova per scoprire quanto la mente sia facilmente manipolabile, plasmata da esperienze, abitudini e preconcetti. La mostra è uno dei risultati concreti del lavoro di “Nessunə si educa da solə”, il progetto attivo per lo sviluppo della nuova comunità educante etnea finanziato da Con i Bambini. L’iniziativa è stata realizzata da Officina Socialmeccanica – capofila del progetto che opera sul quartiere di San Giorgio da due anni – in partnership con Ludum il museo delle scienze, i Briganti di Librino, il Liceo Classico N.Spedalieri e l’I.C. San Giorgio di Catania.

«Durante gli atelier cittadini condotti con tecniche mutuate dall’educazione popolare freiriana – afferma Giorgia Italia, coordinatrice del progetto Nessunə si educa da solə – tra i temi emersi con forza c’è il bisogno di riappropriazione degli spazi del quartiere e l’esigenza di accorciare le distanze tra il centro e la periferia di Catania. “Error” rappresenta un risultato tangibile per noi: la mostra è istallata in periferia nel teatro in disuso del VI Municipio, ma è aperta a tutti gli alunnə dai 6 ai 13 anni delle scuole di Catania, offre alla comunità intera l’opportunità gratuita di fare un percorso interattivo e ludico-pedagogico».

Scienza, creatività e divertimento saranno protagoniste della mostra “Error”, accessibile gratuitamente su prenotazione dal 18 marzo al 24 aprile, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14 e ogni giovedì dalle ore 15 alle 18. Per le prenotazioni sarà possibile contattare telefonicamente l’organizzazione (348 5205905 – 095 382529).

L’iniziativa culturale assume un ruolo importante nel contesto, facendo del teatro di San Giorgio una risorsa aperta, attiva e interessante, a disposizione della comunità etnea. Stiamo creando coesione tra il centro e tutti i quartieri di Catania – dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Catania Andrea Guzzardi – auspichiamo che l’invito che abbiamo rivolto a tutte le scuole al teatro di San Giorgio per visitare la mostra Error venga accolto».

«Questo è il primo passo di un lungo percorso – aggiunge il presidente della VI Municipalità Francesco Valenti – ci sono anche altri anfiteatri nel VI Municipio che potrebbero essere valorizzati grazie a iniziative culturali. L’utilizzo costante degli spazi pubblici è un atto indispensabile per la rinascita e il mantenimento di luoghi che altrimenti, soprattutto in periferia, andrebbero persi nel tempo. Questo progetto supportato per la sua valenza culturale dimostra come le sinergie tra la Rete Sociale e le Istituzioni sono fondamentali per il raggiungimento di importanti risultati per il territorio».