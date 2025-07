San Giovanni La Punta, il 14 luglio interruzione programmata del servizio idrico per interventi di ricerca perdite e manutenzione della rete

ipress news

Avviso SIDRA SPA

SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) – Nella giornata di lunedì 14 luglio 2025, Sidra Spa eseguirà interventi di ricerca perdite, riparazione e sostituzione delle condotte sulla rete di distribuzione idrica nella zona alta di via Fò. Le operazioni rientrano nel piano di manutenzione straordinaria volto a migliorare l’efficienza del servizio e la tutela delle risorse idriche.

Per consentire l’aumento della pressione idrica necessaria alle operazioni di ricerca, sarà temporaneamente interrotto il servizio idrico per un periodo di circa tre ore (dalle ore 9 alle 12) nella zona bassa dello stesso quartiere. La manovra sarà effettuata nella mattinata del 14 luglio ed eventuali disservizi dovrebbero rientrare entro la stessa giornata.

Le vie interessate dall’interruzione temporanea saranno:

Zona Fò bassa – Circuito Marinelli – Gelatusi – San Giovanni la PuntaVia Fò, Via V.E. Orlando, Via Cilea, Via Scammacca, Via P. Mascagni, Via Livorno, Via Montecatini, Via Chianciano, Via Gelatusi, Via Bari, Via Puglia, Via Agnano, Via Peloritani, Via Latina, Via Madonie, Via Tivoli, Via Filicudi, Via Alicudi, Via Ponza, Via Salaria, Via Quasimodo, Via Tiburtina, Via Trastevere, Via Catania, Via Appia, Via Cartesio.