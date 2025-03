Scienza : inaugurata la mostra “Error”

A Catania fino al 24 aprile

È stata inaugurata la mostra “Error: la realtà è un’illusione” nel teatro della VI Municipalità (Via Stradale San Giorgio 27, Catania). L’iniziativa rende tangibile il lavoro di “Nessunə si educa da solə”, il progetto attivo per lo sviluppo della nuova comunità educante etnea finanziato da Con i Bambini e concentra l’attenzione della comunità etnea nel quartiere San Giorgio di Catania dove continua l’impegno di Officina Socialmeccanica – capofila del progetto – che in partnership con Ludum il museo delle scienze, i Briganti di Librino, il Liceo Classico N.Spedalieri e l’I.C. San Giorgio di Catania ha organizzato questa esposizione per coinvolgere tutte le scuole della città in questo viaggio tra scienza e percezione, per far esplorare i confini della realtà e dell’illusione con installazioni interattive.

Gli studenti delle scuole – invitate a visitare la mostra gratuitamente – potranno partecipare ai laboratori scientifici e saranno accompagnati da guide esperte per esercitare uno sguardo attento e conoscere le curiosità e i segreti di ogni realtà distorta percepita dal cervello. Numerosi gli enigmi da risolvere: dalle illusioni ottiche e acustiche alle prospettive impossibili, dalla mimetizzazione nel regno animale ai set fotografici. «La mostra Error offre alle scuole un’opportunità gratuita per un percorso interattivo e ludico-pedagogico. Inoltre, ha trasformato il teatro di San Giorgio in uno spazio attivo e coinvolgente, capace di attrarre visitatori da ogni parte della città, dal centro alla periferia».