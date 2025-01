Sicilia: oltre 100mila visitatori al Christmas Town, attesa per la Befana

IL VILLAGGIO BRILLERà FINO AL 6 GENNAIO

Nell’atmosfera giocosa e ricca di speranza, sono innumerevoli i desideri dei bambini custoditi nelle lettere imbucate al Christmas Town. Il luogo più grande, divertente e addobbato della città ha già accolto 100mila persone che credono nella magia del Natale, trasformando Catania in una gettonata meta natalizia. Se ad inaugurare il visitatissimo parco etneo è stato Babbo Natale – guidando la grande parata con la Banda degli Schiaccianoci e l’evergreen elfo Bushy – sarà la Befana ad accogliere tutti visitatori che faranno tappa al Villaggio sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio. In attesa del suo arrivo Le Ciminiere già profumano di zucchero e pan di zenzero.

Il sogno di vivere nel festoso clima natalizio alle pendici dell’Etna ha coinvolto visitatori di ogni età, intere famiglie, adulti e bambini che insieme hanno volato sulle renne, per la prima volta hanno pattinato sul ghiaccio e applaudito le spettacolari esibizioni dei tre grandi teatri dei Magic Show, Christmas Circus e Musical sul Grinch. Tante le date sold-out durante queste vacanze natalizie che hanno posizionato Christmas Town tra i più grandi eventi invernali di successo del Sud Italia. Raddoppiare le dimensioni del Villaggio ha consentito di accogliere piacevolmente il grande pubblico nel più bel parco natalizio siciliano.