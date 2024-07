Sicilia Outlet Village: aprono nuovi negozi, successo per il Second Hand di lusso

Shopping in Sicilia

Continuano le nuove aperture dell’Outlet più grande del Centro-Sud Italia che, subito dopo l’ampliamento in Sicilia, conta 36mila mq dedicati ai più prestigiosi brand nazionali e internazionali.

In queste settimane a Sicilia Outlet Village le nuove vetrine di Silvian Heach e Bric’s, Carpisa e Lizalù, Manila Grace e Mastrogeppetto Vintage, che oltre a diversificare le opportunità d’acquisto per gli appassionati dello shopping, propone nuove possibilità che nella moda del lusso stanno diventando sempre più attractive.

Mastrogeppetto Vintage, che da oggi 24 luglio sino al 31 luglio applicherà un 10% di sconto a tutti i clienti (codice sconto “Sicilia10”), è infatti leader nel settore dell’usato di lusso: tra le sue vetrine è possibile trovare le ricercate Kelly e Birkin di Hermés, le borse e gli accessori di Luis Vuitton, Dior, Prada, YSL, Jaquemus, Valentino. Un brand che vende e acquista solo prodotti autentici, che vengono rimessi in vendita nelle boutique frequentate da chi ama indossarli o soltanto collezionarli. Questa insolita ed eccezionale novità del second hand a Sicilia Outlet Village ha avuto immediato successo: sta richiamando l’attenzione dei curiosi e generando maggiore interesse verso la shopping destination per i clienti alto spendenti, per gli amanti delle borse intramontabili, per chi vende e acquista il vintage di lusso, per chi è sempre alla ricerca di particolari tendenze.