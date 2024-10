Sicilia Outlet Village profuma di libri e fiori d’arancio

NUOVE APERTURE

Per pronunciare il tanto atteso “si” gli sposi vestono abiti da sogno, a volte anche due, sfoggiando a sorpresa un secondo look durante l’evento. Anche i testimoni e gli invitati più intimi, coinvolti nei preparativi del matrimonio, tendono alla ricerca dell’outfit perfetto per il grande giorno delle nozze.

Tra le proposte ricercate e non convenzionali, una di quelle che semina più successo è appena approdata a Sicilia Outlet Village: new opening per “Come in una Favola”, la prima catena italiana outlet di abiti da sposa, sposo e cerimonia, nata a Reggio Emilia da un’idea di Anna Zampetti ed Ernesto Passante Spaccapietra.

Il Village accoglie l’atelier che profuma di fiori d’arancio e che piace a chi mira all’effetto “wow” con budget ridotti: tra i capi scontati fino all’80% anche quelli dei prestigiosi brand del settore, da Giuseppe Papini a Valdrin Sahiti e Inmaculada Garcia.

Sicilia Outlet Village affianca la moda alla cultura, accogliendo tra i negozi anche “Giunti al Punto”. La più numerosa catena di librerie gestite direttamente dal secondo gruppo editoriale italiano, Giunti Editore spa, desta crescente interesse tra i lettori di romanzi, gialli, libri di poesia e di illustrazione, pubblicazioni scientifiche e artistiche.

Adesso anche al Village si avrà l’opportunità di accrescere il proprio bagaglio culturale facendo scorta di libri e di molteplici proposte educative e ludiche che rendono “Giunti al Punto” una fucina di sapere, ricca di curiosità e creatività.

Nel salotto dello shopping inoltre è già iniziato il conto alla rovescia per i saldi della mid season, da venerdì 25 a domenica 27 ottobre inizieranno gli sconti fino al 40% sui prezzi outlet.Grande attesa per i visitatori che nei 36mila mq di superficie commerciale di Sicilia Outlet Village potranno approfittare di occasioni vantaggiose nei 170 negozi dei più prestigiosi brand nazionali e internazionali.