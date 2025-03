Sicilia Outlet Village, via allo shopping di primavera

Intrattenimento e nuove collezioni

È già tempo di rinnovare i guardaroba. Tra le vetrine dei 170 brand nazionali e internazionali, le nuove collezioni portano una ventata di freschezza a Sicilia Outlet Village. Comfort e stile, rispondono alle mutevoli temperature di questa stagione. Colori vivaci e nuove tendenze si fanno strada, con look primaverili che grazie all’Happy Weekend saranno anche in promozione fino al 50%.

Lo shopping diventa un’esperienza ancora più coinvolgente grazie alla presenza di musicisti, acrobati, ballerini e artisti di strada: sabato 29 e domenica 30 marzo, dalle ore 11 alle 19, le performance artistiche invaderanno il Village, con spettacoli di danza aerea e musical che regaleranno momenti indimenticabili.