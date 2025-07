Sicilia Regione Gastronomica Europea 2025: Scicli celebra l’eccellenza culinaria siciliana

Food siciliano

L’iniziativa promossa dal Comune ragusano, dall’Unione Regionale Cuochi Siciliani, e dall’Associazione Cuochi Ragusa si terrà in Piazza Italia dall’1 al 3 agosto

“Cubbaita di sesamo di Ispica”, “Mustazzola al vino cotto”, “Maccheroncelli con tartufo di Chiaramonte Gulfi”: Scicli, perla barocca del sud-est siciliano, si prepara con le sue specialità ad accogliere una tre giorni all’insegna dell’eccellenza enogastronomica. Dall’1 al 3 agosto, la città sarà protagonista di “Sicily Food Vibes” l’evento – giunto alla sua undicesima tappa – che celebra la ricchezza della tradizione culinaria dell’Isola attraverso show cooking, laboratori didattici e masterclass tenute da grandi nomi della cucina siciliana.

L’iniziativa, inserita nel contesto del prestigioso riconoscimento della Sicilia come Regione Gastronomica Europea 2025, mira a valorizzare le eccellenze territoriali e le competenze artigianali che rendono l’isola un riferimento unico nel panorama culinario mediterraneo.

Il primo atto sarà venerdì 1° agosto alle ore 20 con l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità locali e regionali. Sempre alle 20 si terrà un laboratorio didattico esperienziale dedicato ai “Dolci di Natale”, curato dal pastry chef Andrea Giannone per conto dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani. Alle 20,30 seguirà una masterclass del pastry chef Danny Calvo sul tema “Testa di Turco alla carruba farcita con ricotta vaccina”. Alle 21 spazio alla cucina salata con il cooking show della lady chef Salvina Scottino e il suo piatto “Arancino al nero di seppia su spuma di ricotta”. Chiuderà la serata, alle 21,30, lo chef Carlo Rabbito con il piatto “Sapori di Vendemmia”.

«È una grossa opportunità per la nostra città – ha affermato Mario Marino, sindaco di Scicli – Ringraziamo gli assessorati regionali dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea e del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, perché Sicily Food Vibes rappresenta una vetrina importante per la nostra città. Siamo certi che il nostro territorio saprà trarre ricchezza dalla tre giorni, per l’occasione abbiamo organizzato un programma fitto di eventi gastronomici e musicali».

Sabato 2 agosto si ripartirà alle 20 con un laboratorio didattico dedicato condotto ancora dal pastry chef Andrea Giannone. Alle 20,30 sarà la volta della masterclass del pastry chef Giovanni Pavone sul tema “Costa – Sud Est”. Alle 21 lo chef Giovanni Brullo proporrà il piatto “Maccheroncelli ai sapori Iblei con tartufo di Chiaramonte Gulfi” in un appassionante cooking show. Infine, alle 21,30, lo chef Giovanni Carnibella presenterà “Gemelli di grano antico siciliano ca’ cucuzzedda e salsiccia di Monterosso Almo”.