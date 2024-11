Sicilia senza barriere, con Tourability nuove opportunità accessibili

DISABILITÀ E TURISMO

Evolve il turismo accessibile in Sicilia con Tourability, in calendario a Palermo diversi percorsi esperienziali senza barriere per scoprire la cultura, la cucina e la natura della Sicilia. Le attività – finanziate dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – nel capoluogo siciliano si svolgono grazie all’impegno del Distretto di Azione Solidale (DAS) in sinergia con Mezzogiorno Foundation, sponsor del progetto Tourability.

La cucina e il turismo sono strettamente legati, l’interesse verso le ricette tipiche è una delle leve che più attrae i visitatori che a volte non si limitano a voler degustare i prodotti, ma partecipano a cooking class per imparare a preparare pietanze tradizionali. Con Tourability nel percorso “Sapori differenti gusto unico” anche le persone con disabilità potranno apprendere le più famose ricette della cucina siciliana grazie all’estro dello chef Salvo Terruso, il cuciniere palermitano più noto sui social come “Pastaio Matto”. «È un laboratorio molto importante e interessante per me – afferma Terruso – si può fare cucina di buon livello anche in determinate situazioni, si può dare e fare tanto affinché ogni partecipante con diverse abilità possa acquisire nuove conoscenze e professionalità in questo magico mondo della cucina, dilettandosi tra le tradizioni culinarie della nostra bellissima terra».

Il laboratorio con il “Pastaio Matto” ha avuto successo, sono ancora aperte le iscrizioni alle prossime sessioni del laboratorio che si svolgeranno dalle ore 15.00 alle 17.00 il 6 novembre nella sede di A.G.S.A.S ETS, il 13 e il 20 novembre nella Sede di Autismi Cooperativa Sociale ETS di Palermo, che sin dalla loro costituzione si occupano di ri-abilitazione e inclusione sociale delle persone con autismo in tutti gli ambienti di vita e di laboratori esperienziali per la loro idoneità lavorativa.

L’ “Avventura senza barriera” è un ulteriore opportunità di turismo del progetto Tourability che si svolge nell’Eco Campus Casaboli di Monreale (PA). In questo caso il viaggio è immerso nella natura e proseguirà con tre nuove giornate di divertimento sicuro e accessibile mercoledì 6, lunedi 11 e mercoledì 20 novembre. Sarà avviato questa settimana un ulteriore percorso esperienziale, “Palermo per tutti” che offre alle persone con disabilità l’opportunità di apprezzare il patrimonio storico, artistico e monumentale della Città di Palermo: all’esplorazione introduttiva seguirà un tour finale per vivere un’esperienza accessibile nei siti del percorso Arabo Normanno con la guida del professore Valerio Bonanno. I sei incontri in programma sono iniziati ieri (mercoledì 30 ottobre) nella sede di A.G.S.A.S ETS e proseguiranno nella Cooperativa Sociale Autismi ETS di Palermo lunedì 4 novembre e 11 novembre dalle ore 9.30 alle 11.30, mercoledì 27 novembre dalle ore 15.00 alle 17.00. Il tour finale si svolgerà lunedì 2 dicembre.

«La Sicilia – spiega Francesco Cauchi, advisor di Tourability – può e deve continuare a sviluppare il turismo accessibile, perché il patrimonio culturale, monumentale e naturale possa essere liberamente fruito da tutti, disabili compresi. Con l’impegno dei partner coinvolti nella Sicilia Orientale abbiamo ampliato l’accessibilità del mare nei lidi della Plaia e abbiamo inaugurato il Beteja Park a Catania, un grande parco avventura inclusivo immerso tra gli alberi, facilmente raggiungibile dalla città, pensato per accogliere turisti tutto l’anno. Tourability sta sviluppando la sua mission anche a Palermo con nuove esperienze di svago, particolari avventure, scoperte naturalistiche del tutto gratuite e accessibili». «Ogni percorso proposto con Tourability a Palermo – spiega il presidente di Mezzogiorno Foundation Tommaso Di Matteo – è un’occasione speciale per dimostrare come tradizione e inclusione possano unirsi per creare esperienze uniche».