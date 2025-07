Sicurezza nei cantieri, l’accordo Stato-Regioni mette ordine: «Formare per proteggere»

EDILIZIA

Abbattere la tragica quota mille, che si riferisce al dato di decessi sul lavoro fatto registrare nel 2024 in Italia, elevando l’attenzione e sviluppando una rete di formazione che renda più sicuri i cantieri. Se n’è parlato stamattina – 4 luglio – nel corso del seminario tecnico-informativo, svoltosi nella sede di Formedil Ente Scuola Edile (ESEC) di Catania, dal titolo: “Nuovo Accordo Stato-Regioni – Le novità sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

L’evento, promosso da Formedil Esec Catania e con la coorganizzazione dell’Ordine degli Architetti PPC di Catania, del Collegio dei Geometri di Catania e con il patrocinio di INAIL, Ordine e Fondazione Ingegneri di Catania, Ordine e Fondazione degli Architetti PPC di Catania e AIAS ha fatto luce sulle novità normative introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni in tema di formazione obbligatoria. Con un focus su efficacia, responsabilità e nuovi obblighi per datori di lavoro e formatori. Il nuovo Accordo Stato-Regioni, in fase di recepimento, segna un’evoluzione importante, ridefinisce requisiti, durata, contenuti minimi e modalità di verifica della formazione obbligatoria per tutte le figure coinvolte nella sicurezza aziendale: dai lavoratori ai datori di lavoro, dai preposti ai formatori stessi.

Il seminario si è aperto con gli interventi istituzionali di numerosi rappresentanti degli enti promotori e patrocinatori, tra cui Marco Colombrita (presidente Esec), Stefano Macale (direttore Formedil), Diana Artuso (direttrice Inail Catania) e i presidenti degli Ordini professionali etnei, come Alessandro Amaro (Architetti PPC), Agatino Spoto (Geometri), Melania Guarrera (Fondazione Architetti) e Filippo Di Mauro (Fondazione Ingegneri). In rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri di Catania è intervenuto il consigliere segretario Alfio Torrisi.

«La giornata ha affrontato il tema dell’accordo Stato-Regioni, che introduce notevoli aggiornamenti in tema di formazione professionale, di responsabilizzazione dei datori di lavoro e formazione dei Preposti – ha affermato Marco Colombrita – Il documento presenta notevoli aggiornamenti rispetto a quanto previsto in precedenza, dunque è fondamentale che noi imprese, con il supporto di tutte le figure coinvolte – Ordini, associazioni e Fondazioni – adeguiamo la nostra parte documentale al fine di rispettare le direttive previste dal documento». «La formazione è elemento fondamentale. Per noi importante è chi fa la formazione in questo settore. Perché spesso sono Enti non qualificati. La nostra è una rete con oltre 70 anni di storia ed eroga formazione in maniera seria – ha dichiarato Stefano Macale – Abbiamo rapporti con tutti gli Ordini, con alcuni stringiamo Protocolli che si rinnovano ogni 3 anni». «Le novità dell’Accordo Stato-Regioni sono salienti e significative – ha affermato Diana Artuso – Il documento ha puntato molto sull’effettività della formazione. Non è importante solo che venga fatta, ma è necessario adesso valutarne l’efficacia e l’impatto. Dunque deve essere realizzato un monitoraggio continuo per garantire maggiormente le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori». «La formazione è fondamentale per l’attività dei professionisti e delle maestranze – ha dichiarato Alessandro Amaro – Serve una presa di coscienza, ci si salva se si lavora in maniera corretta e tenendo conto di tutti gli accorgimenti che sono presenti sui piani di sicurezza». Due gli interventi centrali di carattere tecnico-giuridico, affidati a Antonio Leonardi, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catania, e Ferdinando Izzo, docente universitario di Sicurezza sul Lavoro nelle principali università romane. I relatori hanno illustrato le principali novità normative, sottolineando aspetti delicati come l’obbligo di verifica dell’efficacia della formazione, le responsabilità penali che possono derivare da una formazione inadeguata e la necessità di una progettazione formativa personalizzata.