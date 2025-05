Sidra, interventi di manutenzione straordinaria il 13 maggio

ipress news

Sospesa l’erogazione idrica per l’intera giornata

CATANIA – Con lo scopo di migliorare il servizio idrico offerto alle oltre 100 mila utenze, garantire un servizio capace di rispondere a una domanda in crescita Sidra S.P.A comunica che giorno 13 maggio 2025 effettuerà degli interventi di manutenzione straordinaria su alcuni tratti dell’antico canale potabile che approvvigiona parte della città di Catania e alcune zone dei limitrofi Comuni di Tremestieri Etneo e Gravina di Catania. Per questo motivo sarà sospesa l’erogazione idrica per l’intera giornata (mappa sul sito www.sidraspa.it).

Di seguito si indicano le zone coinvolte.

Comune di Catania

L’area interessata dai disservizi coinvolge i quartieri Cibali, Fortino, S. Cristoforo, Angeli Custodi, S. G. Galermo, San Nullo, Civita, Consolazione, Cappuccini, Rapisardi, è individuata dai confini di seguito indicati. Potrebbero comunque verificarsi disagi anche nelle zone circostanti. NORD: Circonvallazione di Catania e precisamente viale O. da Pordenone, viale A. Doria, viale F. Vivaldi, viale A. Usodimare; EST: Vie Vincenzo Giuffrida, Ventimiglia, Calì; OVEST: Vie Sebastiano Catania, Merlino, Torresino, Cosentino Sava, Nuova, S.M. Castaldi, Dell’Oro, Curia, Giuseppe Missori, Besana, della Regione; SUD: Via Della Concordia, via SS.M. Assunta. Si aggiungono le aree a monte della circonvallazione di Catania in cui ricadono le seguenti vie: Pietra dell’Ova, Canalicchio, Ferro Fabiani, Emanuele da Bormida e traverse limitrofe; Via Galermo, Santa Rosa da Lima, Tirreno, Capo Passero, Ustica, San Zenone e traverse limitrofe.

Comune di Tremestieri Etneo. L’area interessata dal disservizio è il Quartiere Canalicchio.

Comune di Gravina di Catania. L’area interessata dal disservizio coincide con i quartieri Fasano e Carrubella.

Il servizio idrico verrà riattivato nella tarda serata del 13/05/2025; i parametri di esercizio torneranno alla piena normalità tra la sera del 14/05/2025 e la mattina del 15/05/2025.