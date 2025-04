Sport e Salute: l’esercizio fisico è strategico per la prevenzione. Tutte le tappe e le novità di “Muoviti2025” in Sicilia

Sport e salute

Presentato il programma all’ARS: da maggio a luglio il vortice dinamico di eventi attraverserà il territorio etneo e le spiagge di Mondello, Sciacca, Ustica e Taormina

PALERMO – Nuove location, discipline sportive multi-target e obiettivi mirati alla prevenzione primaria e secondaria. È sempre più potente il raggio d’azione di “Muoviti” che nel 2025 continua a crescere, creando continuità tra sport e salute. “Muoviti” attrae la popolazione siciliana e rende dinamiche tutte le tappe dell’Isola facendo del movimento un invito alla prevenzione. L’iniziativa è stata presentata all’ARS – oggi, mercoledì 16 aprile a Palazzo dei Normanni – con un fitto programma di eventi organizzati da Palestre Body Studio di Palermo e da O2 Sport Club di Paternò (CT), con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, del CONI e dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Palermo, e con il supporto di Novartis, Merck Italia, Grimaldi Lines, Acqua Minerale San Benedetto, Sibeg Coca Cola.

Durante i saluti istituzionali il presidente dell’ARS Gaetano Galvagno ha affermato: «Per il secondo anno l’ARS supporta “Muoviti”, che si arricchisce sempre più di wellness, sport e prevenzione. L’evento sportivo che si distribuisce tra Sicilia Orientale e Occidentale è una lodevole iniziativa per la sua visione ampia a tutela della salute e del benessere». Il vicepresidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’emergenza sanitaria epidemiologica da SARS-CoV-2 Francesco Ciancitto è intervenuto da Roma: «Oggi abbiamo un problema fondamentale: in Sicilia gli ultimi dati dimostrano che si investe poco sulla prevenzione primaria, indispensabile per migliorare la qualità di vita dei cittadini. Potenziare l’attività fisica, l’alimentazione sana e i corretti stili di vita, è fondamentale per rendere sostenibile il nostro Sistema sanitario nazionale». Il consulente di Palestre Body Studio Giorgio Trupiano con Andrea Ganci (co-fondatore di Muoviti) hanno tracciato il percorso delle 11 edizioni della manifestazione che «continua a crescere anno dopo anno, stimolando l’interesse verso decine di discipline sportive praticabili sia per la prevenzione primaria che per quella secondaria. Diamo l’opportunità di fare screening gratuiti e sottolineiamo i benefici delle attività motorie per la salute. Ampliamo progressivamente il nostro target rivolgendoci a giovani e bambini, a persone della terza età e alle persone con patologie non trasmissibili che grazie alle palestre della salute possono migliorare la loro condizione, attraverso attività fisiche adattate al loro percorso individuale».

Sonia Nicosia e Carmela Di Dio dirigente e direttore generale di O2 Sport Club hanno dettagliato il programma fitness che interseca la prevenzione e l’intrattenimento in ogni tappa: «Con l’edizione 2025 ampliamo l’evento itinerante per coinvolgere nuove province: dall’1 al 4 maggio faremo tappa a Palermo, nella spiaggia di Mondello. Dal 5 al 9 maggio saremo al Mangia Resort di Sciacca in provincia di Agrigento con Muoviti Kids. Il 24 e il 25 maggio gli eventi si concentreranno a Paternò nella O2 Sport, dove coinvolgeremo per la prima volta in gare singole e di squadra anche persone con disabilità motorie e con sindrome di Down. Il 28 maggio è previsto un evento di approfondimento a Palazzo dei Normanni con esperti e rappresentanti istituzionali per focalizzare l’attenzione sullo sport, sulle palestre della salute e sullo sviluppo di stili di vita sani. Dal 9 al 12 giugno Muoviti Kids si svolgerà nel territorio etneo, a Paternò (CT) nella O2 Sport. Dal 4 al 6 luglio le attività approderanno per la prima volta a Ustica e il 19 luglio gli eventi si concluderanno a Taormina (ME) nella Piazza IX Aprile».

Sergio Fasullo, direttore UOC di Cardiologia G.F. Ingrassia di Palermo, ha indicato il movimento come attività fondamentale in prevenzione primaria e per i pazienti cardiopatici in prevenzione secondaria, per tutte le fasce di età: «In Italia 2 milioni i bambini non praticano sport, né attività fisica: la sedentarietà è un’emergenza giovanile. Uno studio dell’Università della Finlandia ha tracciato l’attività di 766 persone dall’infanzia fino all’età adulta e ha dimostrato come ogni minuto di inattività da piccoli aumenta il rischio di infarto e ictus in età adulta. Occorre radicare stili di vita sani e dinamici, possiamo esaminare bene i fattori di rischio modificabili come fumo, alcol, scorretta alimentazione, sedentarietà e prevenirne l’impatto elaborando un programma per ridurne uno o più. Fare movimento per almeno 30 minuti al giorno è considerato uno dei comportamenti più efficaci contro malattie come diabete, obesità, ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa».

Ha partecipato al lancio dell’iniziativa Livio Blasi, direttore UOC di Oncologia Medica dell’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo e coordinatore regionale AIOM Sicilia, che ha evidenziato: «Lo sport riveste un ruolo fondamentale nella prevenzione di diversi tumori, tra cui quelli della mammella, del colon, dell’endometrio, della prostata e del polmone, con una riduzione del rischio stimata tra il 20% e il 30%. Questo effetto protettivo è legato alla capacità dell’attività fisica di modulare alcuni meccanismi patogenetici, come la riduzione dell’infiammazione cronica e il mantenimento del peso corporeo entro parametri fisiologici. L’obesità – ha aggiunto Blasi – è riconosciuta come un importante fattore di rischio per le neoplasie della mammella (in post-menopausa) e dell’endometrio. L’esercizio fisico è strategico e può contribuire alla regolazione di ormoni quali estrogeni e insulina, coinvolti nello sviluppo di alcune neoplasie, e rafforzare il sistema immunitario. In ambito terapeutico, l’integrazione dell’attività fisica nel percorso di cura oncologica migliora sensibilmente la qualità della vita, favorisce il mantenimento della massa muscolare scheletrica e contrasta gli effetti collaterali delle terapie antineoplastiche. Inoltre, l’esercizio è associato a una riduzione significativa del rischio di recidiva nei pazienti lungo-viventi o clinicamente guariti. L’efficacia e la sicurezza degli interventi di esercizio fisico in ambito oncologico richiedono un approccio personalizzato e integrato, definito in funzione dello stato clinico del paziente, del tipo di neoplasia e delle terapie in corso. Tale approccio deve necessariamente coinvolgere una équipe multidisciplinare composta da oncologi, fisioterapisti, medici dello sport e specialisti dell’esercizio fisico, al fine di delineare protocolli individualizzati e basati sull’evidenza empirica e scientifica. Dunque eventi come “Muoviti” rappresentano un importante leva per sensibilizzare su questi aspetti, oltre che per favorire una maggiore aderenza culturale alla diffusione di corretti stili di vita nella popolazione».