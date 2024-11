Stelle e Sogni di Cioccolato per illuminare la cura del tumore al sangue

TUTTE LE INIZIATIVE DI AIL CATANIA NELLA PROVINCIA ETNEA

Una Stella di Natale può aiutare migliaia di persone a guardare lontano. L’iniziativa benefica di AIL si affaccia sulle piazze di Catania. Il contributo solidale per portare a casa ogni Stella consentirà di sostenere la ricerca scientifica e di prendere per mano chi lotta contro un tumore del sangue per accompagnarlo nel suo percorso di cura. I fondi raccolti dalla sezione catanese saranno fondamentali per sostenere la ricerca scientifica, finanziare il servizio di cure domiciliari, il servizio di psicologia e i progetti di assistenza per i pazienti e i loro familiari, aiutare l’ematologia degli ospedali Policlinico “G. Rodolico-San Marco” e dell’ ARNAS Garibaldi di Catania.

Anche per questo Natale, oltre alla tradizionale Stella, è possibile scegliere i Sogni di Cioccolato AIL, al latte o fondente, con nocciole IGP del Piemonte. Il contributo minimo sia per le Stelle che per i Sogni di Cioccolato di AIL è di 13 euro.

Le scuole potranno collaborare al fianco di AIL, grazie alla IV edizione dell’esclusiva iniziativa etnea “Accendi una Stella” – che sensibilizza i giovani studenti catanesi invitandoli ad adottare almeno una pianta per ogni classe per illuminare il percorso di cura dei pazienti ematologici.

Da oggi, lunedì 25 Novembre, sarà possibile trovare le Stelle di AIL (e non solo) nella postazione dell’ospedale Policlinico “G. Rodolico-San Marco” di Catania in Via Santa Sofia n.78, Padiglione 8, piano 0 (di fronte al bar), che rimarrà presidiata dai volontari dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre dalle ore 9 alle ore 19 a Catania la manifestazione tradizionale su piazza è prevista presso il Gazebo in Piazza Giovanni Verga, il Gazebo in Corso Italia (Chiesa Cristo Re), il Gazebo in Via Etnea 276.