Studio, impegno e dedizione: consegnate le borse di studio per i figli degli ingegneri iscritti all’Ordine etneo

Catania, riconoscimento messo in palio dall’Ordine

CATANIA – Un incentivo allo studio, un premio per chi si impegna per raggiungere i propri obiettivi. Anche quest’anno sono state consegnate state consegnate le borse di studio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, destinate ai figli di coloro che figurano nella lista dell’albo etneo. «Sono diverse le eccellenze del nostro territorio che meritano di essere valorizzate e di avere un ulteriore stimolo a proseguire il loro percorso virtuoso, prima in ambito universitario, poi in quello professionale – spiega il presidente Mauro Scaccianoce – Per i giovani è certamente una soddisfazione e un risultato materiale per quanto fatto fino a questo momento. L’obiettivo è quello di motivarli, premiando le loro capacità, e contrastare la fuga di cervelli».