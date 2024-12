Tourability al Teatro Massimo di Palermo

Cultura, bellezza e inclusione

Si sono conclusi a Palermo i diversi percorsi esperienziali senza barriere di Tourability, che hanno dato nuove opportunità alle persone con disabilità di scoprire la cultura con “Palermo per tutti”, la cucina tradizionale con “Sapori differenti gusto unico” e la natura della Sicilia con “Avventura senza barriera”. Il tour inclusivo al Teatro Massimo ha coinvolto i partecipanti nell’esplorazione di uno dei beni architettonici più accessibili e più visitati nel capoluogo siciliano.

«La visita al Teatro Massimo di Palermo, nell’ambito del progetto Tourability, è stata un momento di straordinario valore culturale e sociale – spiega Agostino Sella, presidente di Don Bosco 2000 (capofila di Tourability) – è stato un esempio concreto di come le persone con disabilità possano essere protagoniste attive, capaci di vivere e apprezzare l’arte in tutte le sue forme, parte integrante dei progetti di sviluppo turistico e culturale».

Le attività di Tourability – finanziate dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – a Palermo si sono svolte grazie all’impegno del Distretto di Azione Solidale (DAS). «L’inclusione è possibile quando si creano le giuste condizioni e si lavora con sensibilità e professionalità – affermano Francesco Cauchi advisor del progetto e Rita Vitaliti dirigente del CPIA Catania 2 – ringraziamo i collaboratori, le associazioni, i partner di Palermo per il loro impegno e il prezioso supporto. Da notare la sensibilità dimostrata nel corso del progetto dalla Autismi Cooperativa Sociale,diretta da Luigi Aloisi, e Agsas ETS. I tirocini come le esperienze laboratoriali sono stati significativi nel percorso di sviluppo di tutti i partecipanti coinvolti. Siamo fiduciosi che il percorso avviato con Tourability in Sicilia non si fermerà qui, ma porterà alla realizzazione di nuovi avanzamenti finalizzati a coinvolgere le persone con disabilità nello sviluppo sociale e culturale della comunità».

A Palermo i tirocini formativi – coordinati dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti CPIA Catania 2 – hanno stimolato il coinvolgimento lavorativo di persone con disabilità in aziende della Sicilia Occidentale. «Il laboratorio esperienziale “Sapori differenti gusto unico” è stato condotto dallo chef Salvo Terruso noto come Pastaio Matto. Il percorso Arabo Normanno è stato guidato dal professore Valerio Bonanno. Autismi Coop Soc e Agsas ETS – evidenzia Luigi Aloisi direttore Autismi – sono le uniche strutture dell’Asp6 che sin dalla loro costituzione si occupano esclusivamente di ri-abilitazione delle persone con Autismo secondo PTRP. Tourability ha regalato ai partecipanti di Autismi e Agsas felicità, esperienze e nuove competenze».