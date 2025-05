Urbanistica: presentate linee guida per semplificare la pianificazione attuativa

Ingegneri di Sicilia e Cersu

CALTANISSETTA – In Sicilia cambia il modo di progettare le città. Durante l’Assise degli Ingegneri di Sicilia (ieri e oggi, 9 e 10 maggio, a Caltanissetta) sono state presentate le Linee guida sulla pianificazione attuativa: un documento elaborato dal CERSU Sicilia (Centro regionale di Studi Urbanistici) per orientare tecnici e amministrazioni nell’applicazione delle nuove norme urbanistiche regionali.

Negli ultimi anni, la normativa in materia di pianificazione è stata oggetto di importanti cambiamenti. Prima con la legge regionale 19 del 2020, poi con l’aggiornamento del 2024, che ha riscritto quasi del tutto le regole su contenuti e procedure dei piani attuativi. «Norme pensate per rendere il sistema più snello – sottolinea Giuseppe Trombino, presidente CeRSU Sicilia – ma che in alcuni casi hanno generato confusione o difficoltà applicative. Le modifiche introdotte, infatti, comportano una profonda riconsiderazione sia delle metodologie di progettazione dei PPA (Piani Particolareggiati Attuativi), come anche delle procedure da seguire per la loro approvazione, e questo trova in larga misura impreparati sia i progettisti, sia gli uffici comunali. Con spirito di servizio, abbiamo sentito il bisogno di creare uno strumento chiaro e concreto – continua Trombino – che potesse aiutare i professionisti, ma anche gli uffici tecnici comunali, a orientarsi tra le novità normative».

«Il documento è pensato come una sorta di bussola per chi lavora nel settore – ha sottolineato Fabio Corvo, presidente Consulta Ingegneri Sicilia – punta a facilitare l’applicazione delle nuove leggi anche attraverso esempi pratici e schemi già pronti, come quello allegato per le convenzioni urbanistiche, che i Comuni potranno adottare nei casi di iniziativa privata. Le Linee guida si configurano così come punto di riferimento per tutta la comunità tecnica regionale, chiamata oggi a confrontarsi con un quadro normativo in evoluzione e a trovare un equilibrio tra innovazione e concretezza applicativa». Con questo contributo, la Consulta e il CeRSU Sicilia – che consegneranno ufficialmente il documento a enti e istituzioni attraverso i canali ufficiali – si propongono di accompagnare il cambiamento normativo con uno strumento capace di ridurre tempi e complessità, favorendo una maggiore coerenza tra le scelte urbanistiche e le reali esigenze del territorio.