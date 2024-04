Via alla prima edizione di Choco Festival a Sicilia Outlet Village

Sicilia Outlet Village

Tra le vetrine dello shopping dal 22 al 24 marzo degustazioni ed esibizioni di Maître Chocolatier per celebrare l’artigianalità del cioccolato

Fondente, bianco, al latte. Sono infinite le sfumature di uno dei sapori più desiderati: il cioccolato che diventa protagonista a Sicilia Outlet Village – da venerdì 22 fino a domenica 24 marzo – con la prima edizione del Choco Festival.

La tre giorni sarà un viaggio alla scoperta dell’artigianalità del cioccolato. Il weekend celebrerà l’abilità dei Maestri Cioccolatieri che si diletteranno nella realizzazione di sfiziose preparazioni e sculture di cioccolato. Durante gli Show Cooking – in programma dal mattino al pomeriggio – i visitatori potranno inoltre deliziare il palato con degustazioni classiche e stravaganti e assistere a sopraffine decorazioni live delle uova di Pasqua. E tra le golosità, i visitatori potranno anche cogliere i vantaggi dello shopping di stagione: nei giorni del Choco Festival tutti coloro che saranno iscritti al Vip Club potranno ritirare il braccialetto all’Infopoint di Sicilia Outlet Village e presentarlo nei negozi per usufruire di eccezionali sconti a loro riservati. L’imperdibile kermesse a cielo aperto, pensata per piccoli e adulti amanti del cioccolato, ospiterà nella Piazza Centrale di Sicilia Outlet Village: Dolci Tentazioni di Carmelo Palermo, Al Buon Croccante di Salvatore Spampinato, Drinks and Coffee, Pasticceria Torrisi, Artigiana Biscotti, Donuts di Bruno Giallongo, Antica Dolceria dell’Etna, Dolceria Di Buono, Capisti, Vinci.

PROGRAMMA EVENTI

VENERDÌ 22 MARZO

ore 11:00| Creazione di sculture in cioccolato a cura del maestro Vincenzo Di Buono;

ore 16:00| Decorazioni uova di Pasqua a cura della maestra Maria Grazia Torrisi

SABATO 23 MARZO

ore 11:00|Preparazione dolci al cioccolato a cura dell’Eris Formazione sede di Agira

ore 16:00| Preparazione torrone artigianale a cura del maestro Salvatore Spampinato

DOMENICA 24 MARZO

ore 11:00|ore 16:00| Decorazioni uova di Pasqua a cura della maestra Maria Grazia Torrisi

ore 16:00 | Preparazione torrone artigianale a cura del maestro Salvatore Spampinato

Sicilia Outlet Village | Tra i progetti più di successo di Arcus Real Estate si trova Sicilia Outlet Village che conta oggi oltre 140 boutique dei marchi più prestigiosi su una superficie di 30.000 mq. Situato nel cuore della Sicilia, lungo l’autostrada A19 che collega Palermo e Catania, è facilmente raggiungibile da tutte le principali città siciliane e destinazioni turistiche dell’isola. Sicilia Outlet Village nella primavera 2024 si appresta ad aprire una nuova fase con oltre 30 nuovi negozi che andranno a completare l’offerta già ricca dell’unico Outlet della Sicilia. Completano l’offerta un’accurata selezione di punti ristoro e servizi di ospitalità pensati per offrire ai propri ospiti un’esperienza di shopping unica.