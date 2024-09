1.752 persone soccorse in mare dalla Guardia costiera in estate

agenzia

E 569 nei laghi Garda, Maggiore e Como

ROMA, 19 SET – Sono state 1.752 le persone tratte in salvo in mare e 569 nei laghi di Garda, Maggiore e Como nella stagione estiva 2024 dalla Guardia costiera. Le imbarcazioni soccorse sono state invece 515. I numeri sono stati presentati dal comandante Cosimo Nicastro, capo ufficio Comunicazione del Comando generale della Guardia Costiera, al Salone nautico di Genova. I dati complessivi mostrano una situazione in linea con quella del 2023. Per quanto riguarda gli incendi e le collisioni tra unità da diporto – due tra le cause più critiche e rilevanti per la sicurezza in mare – si registra un andamento in diminuzione rispetto all’estate dell’anno scorso (rispettivamente -26% e -19%),”un segnale positivo sia in termini di condizioni di sicurezza in mare, sia per quanto concerne la condotta responsabile dei diportisti”, viene sottolineato. Sono stati inoltre effettuati 40.944 controlli nell’ambito del diporto nautico e 340.517 metri quadrati di aree demaniali illecitamente occupate sono state restituite alla libera fruizione.

