1 maggio: corteo a Milano, ‘dedicato a Liliana Segre’

agenzia

Stanzione (Cgil),ogni volta che ti insultano siamo al tuo fianco

MILANO, 01 MAG – Alcune migliaia di persone hanno partecipato al corteo del primo maggio organizzato dai sindacati a Milano. Partiti da porta Venezia, i manifestanti sono arrivati in piazza Scala dietro allo striscione di testa con lo slogan nazionale ‘uniti per un lavoro sicuro’. Dal palco allestito davanti alla sede del Comune di Milano si sono alternati al microfono delegati e delegate sindacali e i segretari milanesi di Cgil, Cisl e Uil, Luca Stanzione, Giovanni Abimelech, Enrico Vizza. “Il primo maggio del 1945 veniva liberata dal campo di Ravensburg Liliana Segre. Questo primo maggio milanese lo dedichiamo a lei, ogni volta che ti insultano Liliana, noi siamo al tuo fianco”, ha detto dal palco il segretario milanese della Cgil Luca Stanzione. Nel pomeriggio partirà invece da piazzale Loreto il corteo della May Day Parade promosso dai sindacati di base insieme ad associazioni, centri sociali e studenti che percorrerà un tratto della circonvallazione est e terminerà al Corvetto.

