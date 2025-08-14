12enne cade in lago Molveno durante gita in barca,gravissimo

agenzia

Ragazzino era con i genitori in vacanza

TRENTO, 14 AGO – Un 12enne di origini pakistane in vacanza con la famiglia in Trentino è in condizioni gravissime dopo esser caduto nel lago di Molveno. Il 12enne, secondo una prima ricostruzione, era uscito con i genitori, residenti in provincia di Vicenza, e altre persone per una gita sul lago ma quando la barca è rientrata agli ormeggi i familiari si sono accorti che il ragazzino non era più con loro. Sono subito scattate le ricerche e il corpo del piccolo è stato recuperato dopo circa un’ora dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Le condizioni del piccolo sono subito apparse gravissime, nonostante i disperati tentativi di rianimazione del personale sanitario.

