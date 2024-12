12mila migranti siriani sbarcati in Italia nel 2024

agenzia

Dati Viminale, i più numerosi dopo i bengalesi

ROMA, 08 DIC – Sono 12mila i migranti siriani sbarcati in Italia nel 2024, secondo i dati del Viminale. Si tratta della seconda nazionalità per arrivi nell’anno in corso, dopo i bengalesi (13mila). Il dato è in aumento rispetto allo scorso anno quando i siriani giunti via mare furono complessivamente 9.500. E c’è attenzione da parte degli apparati di sicurezza ai possibili impatti del rovesciamento del regime di Assad sui flussi migratori. Oltre alla rotta mediterranea i siriani seguono anche quella balcanica via terra per fare ingresso in Europa.

