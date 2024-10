13enne morta: la mamma ‘non crede al suicidio’

agenzia

L'avvocato: 'La ricostruzione affidata a Procura minori e Cc'

BOLOGNA, 27 OTT – “La mamma e i familiari non credono assolutamente all’ipotesi di suicidio così come non credono assolutamente all’ipotesi di caduta accidentale. La ricostruzione dei fatti è affidata ovviamente al sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bologna unitamente al nucleo investigativo dei carabinieri, che da quando si è verificato il fatto, dalla mattinata di venerdì, stanno lavorando alacremente, senza trascurare alcun particolare”. Lo dice l’avvocata Lorenza Dordoni, difensore della madre della 13enne morta venerdì mattina a Piacenza, precipitata dal suo palazzo.

