14enne accoltellato in metro, fermato presunto responsabile

Vittima lo riconosce e lo insegue, bloccato da polizia a Roma

ROMA, 07 GEN – E’ stato fermato il presunto responsabile del ferimento di un ragazzino di 14 anni, colpito nei giorni scorsi con un coltellino alla gamba mentre si trovava nella metro C di Roma. E’ stato bloccato dalla polizia ieri sera in via Casilina, in periferia, dopo essere stato riconosciuto in metro dalla stessa vittima che era in compagnia di un amico, anche lui presente al momento del ferimento. A quanto ricostruito anche l’uomo, un 46enne romeno senza fissa dimora e con precedenti per resistenza, avrebbe riconosciuto il 14enne e minacciato per non fargli dare l’allarme. Ma il ragazzino ha avvisato il padre, che ha sua volta ha contattato il 112, e lo ha poi inseguito in strada fino all’arrivo dei genitori. Una volta raggiunto dagli agenti il 46enne ha anche opposto resistenza.

