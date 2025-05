14enne scomparsa trovata morta, l’ex fermato per omicidio

Nel Napoletano

Assassinata brutalmente e cadavere nascosto in un armadio

E’ stato sottoposto a fermo per omicidio volontario, dai carabinieri e dalla Procura di Napoli Nord, l’ex fidanzato di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola (Napoli) scomparsa nel tardo pomeriggio di lunedì 26 maggio e trovata senza vita in un edificio diroccato nei pressi dell’ex stadio Moccia della stessa città del Napoletano. Cruente sarebbero state le modalità con le quali il giovane avrebbe assassinato la ragazza. Secondo quanto si è appreso, forse a colpi di pietra. Poi avrebbe nascosto il corpo in un vecchio armadio del palazzo dove è stato trovato. Il giovane avrebbe confessato e rivelato i particolari del delitto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA