15 anni fa la morte di quattro soccorritori sul Sass Pordoi

Deceduti sotto una valanga durante un'impegnatiuva operazione

BOLZANO, 26 DIC – “Quattro nostri ragazzi deceduti tragicamente a causa di una valanga in Val Lasties nel gruppo del Sass Pordoi sulle Dolomiti mentre stavano effettuando un’impegnativa operazione di soccorso a favore di due scialpinisti. Ricordarli in modo autentico ci aiuta talvolta a lenire un dolore che è ancora presente”. E’ quanto scrive il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) in un post, ricordano il 15/o anniversario della disgrazia. Il 26 dicembre 2009 i quattro uomini del Soccorso alpino della Val di Fassa perirono nel tentativo di recuperare due escursionisti in difficoltà. Diego Peratoner, Ervin Riz, Alessandro Dantone e Luca Prinot, persero la vita mentre cercavano di portare soccorso a due escursionisti dispersi nel gruppo del Pordoi-Sella, anch’essi morti in val Lasties per una valanga.

