15enne denuncia violenza in comunità, indagato un ragazzo

agenzia

Grosseto, procura indaga anche tre responsabili della struttura

GROSSETO, 05 LUG – Denunciata una violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 15 anni in una comunità per ragazzi svantaggiati nella provincia di Grosseto: la procura minorile indaga un ragazzo. Nella vicenda risulta che la ragazzina aveva raccontato ai professori della scuola superiore che frequenta di essere stata abusata da un coetaneo durante il pernottamento nella struttura. Sarebbe la terza violenza sessuale nel Grossetano dopo le due ragazze che hanno raccontato di essere state violentate sulla spiaggia di Marina di Grosseto. Questo ultimo fatto risale a fine maggio quando la 15enne a scuola si è confidata con un insegnante: “La notte sono stata violentata”, avrebbe detto. Il preside avvertì subito l’educatrice della comunità dove la ragazzina vive e scatta la procedura interna: l’educatrice avverte il referente della struttura che a sua volta fa una relazione al direttore della comunità. Tanti passaggi, trascorrono i giorni, poi la 15enne ha una crisi a scuola e interviene il 118: così anche i sanitari che la soccorrono vengono a sapere della presunta violenza sessuale, sempre con la stessa modalità di un ragazzo che l’avrebbe violentata nella struttura per giovani disagiati. E’ scattata dunque la segnalazione ai carabinieri che hanno attivato il codice rosso e avvertito la procura dei minori di Firenze. Da lì è partita un’indagine, ancora in corso: il ragazzo è stato individuato e accusato di violenza sessuale. La procura di Grosseto intanto ha aperto un’inchiesta parallela con tre persone indagate: l’educatrice, il suo referente e il direttore della struttura per la mancata denuncia alle autorità della violenza sessuale riferita dalla 15enne ospite della comunità.

