15enne morta di overdose a Parma, 4 ventenni verso il processo

agenzia

Uccisa dalle anfetamine, la Procura ha chiuso le indagini

PARMA, 26 AGO – Fu trovata senza vita nella casa di un amico nella zona est di Parma il 12 agosto dello scorso anno. Ora la Procura della città emiliana ha chiuso le indagini sulla morte di una 15enne: quattro i giovani indagati, che rischiano di finire a processo. Sono tutti ventenni, fra di loro il ragazzo che la ospitava la notte della tragedia. Lo scrive Gazzetta di Parma. Secondo quanto stabilito dall’autopsia, la ragazza è deceduta per una ipotermia maligna causata da Mdma “con principio attivo in concentrazione letale”. Secondo gli inquirenti quando la giovane aveva iniziato a stare male erano in tre nell’appartamento, il decesso è avvenuto tra le 2 e 4 di notte, ma l’allarme fu dato soltanto la mattina successiva, quando non c’era più nulla da fare. L’amico che ospitava la vittima è indagato per omicidio preterintenzionale (in subordine da riqualificare come morte in conseguenza di altro reato, ossia della cessione di droga), omissione di soccorso e spaccio. Ma, insieme a lui, altri due ragazzi, due 19enni, sono sotto inchiesta anche per omissione di soccorso (uno dei due anche per spaccio). E a un’altra 20enne è contestato il reato di spaccio.

