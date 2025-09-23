15enne suicida: ‘Certezza su morte solo da esito autopsia

agenzia

Procuratore:'Attendiamo esito dell'autopsia per avere certezza'

CASSINO, 23 SET – “Le prime evidenze sulla morte di Paolo Mendico ci parlano di un suicidio e nulla per ora ci fa dubitare del contrario. Ma dobbiamo avere prima la relazione del medico legale per poterlo dire con certezza. E al momento quella relazione non è ancora pronta”. Lo ha detto il Procuratore della Repubblica di Cassino Carlo Fucci, in merito alle indagini sul suicidio del quindicenne Paolo Mendico.

