15enne suicida, la mamma: ‘le parole possono essere pugni’

Post sui social: 'Paolo ne ha avuti troppi. Impariamo a sentire'

SANTI COSMA E DAMIANO, 19 SET – “Le parole possono essere carezze, oppure pugni. Paolo ne ha ricevuti troppi”. Lo sottolinea Simonetta, la mamma di Paolo Mendico, il quindicenne che nei giorni scorsi si è tolto la vita nella sua cameretta a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, poiché vittima di bullismo. “Guardo questo video e mi si spezza il cuore Paolo che spegne le candeline, Paolo che sorride, Paolo che – chissà – cosa desiderava mentre chiudeva gli occhi”, ha scritto la donna in un nuovo post su Facebook. Un video che è “un ricordo tenero e straziante. Ma è anche un invito. Impariamo ad ascoltare. A capire. A fermarci. A proteggerli”.

