16enne morta dopo caduta in scooter a Cagliari, accertamenti Ris

Delega della procura, si cercano tracce biologiche

CAGLIARI, 18 APR – Dalle 10 di questa mattina il Ris dei carabinieri di Cagliari sta effettuando un sopralluogo all’altezza di Is Pontis Paris, in viale Marconi, tra il capoluogo sardo e Quartu, dove il 9 aprile scorso due ragazze sono cadute con lo scooter e una di queste, Asia Loddo di 16 anni, è morta in ospedale dopo quattro giorni. Sul posto anche la Polizia locale di Quartucciu, competente per il territorio. Su delega della procura di Cagliari, che probabilmente ha aperto un fascicolo per omicidio stradale senza indagati, i militari dell’Arma che stanno portando avanti gli accertamenti sono alla ricerca di tracce biologiche. Asia Loddo è morta domenica nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari e la famiglia ha dato l’autorizzazione per procedere alla donazione degli organi. L’incidente risale a mercoledì scorso: la ragazza era con un’amica in sella a uno scooter. Poi la rovinosa caduta e la corsa in ospedale. L’amica ferita era stata invece trasportata al Policlinico di Monserrato.

