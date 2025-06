16enne morto a Cagliari:s’indaga su festa in spiaggia, lui c’era

agenzia

Sentiti i ragazzi del party, nessuno ha dato l'allarme

CAGLIARI, 15 GIU – Era alla festa in spiaggia Mariano Olla, il 16enne trovato morto ieri mattina intorno alle 7, riverso in acqua, a pochi metri dalla riva della spiaggetta del parcheggio Cuore, nell’arenile tra il porticciolo di Su Siccu e la passeggiata sul mare di Sant’Elia. Lo hanno accertato gli investigatori della Squadra mobile della questura di Cagliari, coordinati da Davide Carboni, dopo aver ascoltato i ragazzi, sia minorenni che maggiorenni, che con Mariano hanno partecipato al party. Una prima verità, dunque, su un giallo che solo domani, con l’autopsia prevista all’ospedale Brotzu di Cagliari, potrà sciogliere altri dubbi, primo fra tutti quello sulle cause della morte, poi saranno decisivi gli esiti degli esami tossicologici e istologici. Tutta ancora da ricostruire la notte di festa, di sicuro nessuno ha dato l’allarme per la scomparsa di Mariano, nessuno ha prestato soccorso, così come dovrà essere accertato l’eventuale abuso di alcol e droga. A scoprire il corpo in pochi metri d’acqua del 16enne originario di Cagliari ma residente da alcuni anni nell’hinterland, a Sestu, sono stati alcune pescatori e i primi bagnanti della spiaggetta, gli stessi che avevano raccontato di un party nella stessa spiaggetta cominciato di notte e proseguito fino all’alba. Sul cadavere nessun segno apparente di violenza: Mariano si sarebbe allontanato da solo dal gruppo, avrebbe raggiunto la riva e percorsi alcuni metri sarebbe caduto in acqua forse per malore, dove è stato poi trovato senza vita. Molti gli interrogativi ancora da chiarire: perché il ragazzo si è allontanato da solo? Qualcuno ha visto il corpo? Perché nessuno ha dato l’allarme?. Se fosse accertato che qualcuno ha notato il cadavere in mare, scatterebbe l’accusa di omissione di soccorso.

