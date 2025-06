16enne morto nel Ferrarese, nessuna autopsia per Aymane

agenzia

La salma restituita alla famiglia, al momento nessun fascicolo

BOLOGNA, 16 GIU – È stata restituita alla famiglia la salma di Aymane Ed Dafali, il ragazzo di 16 anni tuffatosi in acqua sabato pomeriggio per aiutare due bagnanti in difficoltà ma che poi è morto annegato a Lido degli Estensi nel Ferrarese. Il pm di Ferrara, a quanto appreso, non ha ritenuto di dover procedere con una autopsia e al momento non è stato aperto un fascicolo di indagine. I familiari del giovane, residenti a Castelnovo Bariano in provincia di Rovigo, potranno disporne le esequie. Sabato oltre al 118, è intervenuta la Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi.

