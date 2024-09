16enne ucciso a Bologna, fermato un altro minorenne

agenzia

Trovato il coltello utilizzato per l'aggressione

BOLOGNA, 05 SET – La polizia ha fermato un altro ragazzo, anche lui minorenne, considerato l’autore dell’omicidio di un sedicenne, accoltellato ieri sera in via Piave, prima periferia di Bologna, nel corso di una lite tra giovanissimi. E’ stato anche trovato e sequestrato il coltello utilizzato per l’aggressione. Sono in corso indagini da parte della squadra mobile della Questura per ricostruire dinamica e movente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA