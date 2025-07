17enne morto nel Viterbese, fatale il tunnel di sabbia

agenzia

Ad avvertire la madre il fratellino di 5 anni

VITERBO, 11 LUG – Stava tentando di scavare un tunnel sul fondo della buca di oltre un metro e mezzo che aveva fatto nella sabbia. Sarebbe morto così Riccardo Boni, il 17enne ritrovato sepolto ieri pomeriggio su una spiaggia di Montalto di Castro. Riccardo era arrivato insieme alla sua famiglia, padre madre e tre fratelli, al campeggio California di Montalto appena due giorni fa. E proprio al secondo giorno, la tragedia. Infatti, il 17enne si sarebbe allontanato dalla spiaggia protetta per andare a scavare la buca in quella libera accanto. Unici testimoni del suo gioco fatale i fratellini che poi se ne sono andati. Sarebbe poi stato proprio uno di questi, di cinque anni, ad avvertire la madre disperata che cercava il figlio scomparso, dicendogli in continuazione : “Riccardo è sotto la sabbia”. Questa frase inizialmente non creduta, alla fine ha guidato i soccorritori a scavare nel punto dove gli era stato indicato, ma purtroppo per il ragazzo era ormai troppo tardi. Una delle ipotesi più probabili e che il 17enne, raggiunta una profondità di oltre un metro e mezzo abbia deciso di creare una specie di tunnel magari da unire a una buca che avrebbe scavato successivamente. Ma probabilmente quando ha cominciato a scavare in orizzontale la sabbia ha ceduto travolgendolo mentre si trovava sdraiato, e quindi impossibilitato a rialzarsi.