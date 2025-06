17enne ucciso in ristorante masseria, fermato l’aiuto cuoco

agenzia

E' un 21enne bengalese, alla base dell'omicidio un litigio

CASERTA, 16 GIU – E’ stato fermato dai carabinieri su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere il 21enne bengalese Pranto Hawlader, principale sospettato per l’omicidio di un 17enne originario del Gambia, Alagie Sabally, avvenuto ieri pomeriggio nel ristorante della masseria Adinolfi di Sant’Angelo in Formis, frazione di Capua (Caserta). Entrambi lavoravano nella cucina, e secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Capua, i due hanno avuto un violento alterco per questioni futili, relative a presunti errori commessi dalla vittima durante il servizio ai fornelli. E presto dalle parole si è passato ai fatti, con i due che sono venuti alle mani; il bengalese a quel punto avrebbe impugnato probabilmente una forbice trovata in cucina colpendo il minore gambiano in varie parti del corpo, con il fendente fatale che ha raggiunto la vittima al petto.

