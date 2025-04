18enne ucciso a Milano, arrestato in Spagna l’ultimo latitante

agenzia

Sarebbe stato lui a sparare, sarà estradato, in 4 già condannati

MILANO, 16 APR – E’ stato stato arrestato vicino a Madrid Dajgor Ahmetovic, 28 anni, secondo la Squadra Mobile di Milano l’esecutore materiale dell’omicidio di Johnny Sulejmanovic, 18 anni, di origini bosniache, ucciso il 26 aprile 2004 a colpi di pistola mentre dormiva con la moglie in un furgone in via Varsavia, a Milano. Il delitto era maturato nell’ambito di una faida tra famiglie bosniache. Nei confronti di Ahmetovic, fuggito dopo l’omicidio, era stato emesso un mandato di cattura europeo. Ora l’uomo, l’ultimo latitante del commando, sarà estradato. A processo a Milano per il delitto sono stati condannati Roberto Ahmetovic, 33 anni, Jagovar Ahmetovic di 38 anni, Rubino Sulejmanovic di 36, e Qemajil Gjigolli 64. Un altro indagato, Vittorio Hadzovic è stato rintracciato nelle settimane scorse in Francia e sarà a sua volta estradato.

