19enne accoltellato a Roma,ipotesi regolamento per spaccio droga

La vittima è grave, operato per l'asportazione della milza

ROMA, 26 APR – Un cittadino tunisino di 19 anni è stato trovato a terra incosciente e sanguinante dopo aver ricevuto una coltellata al fianco. E’ accaduto intorno alla mezzanotte in viale Palmiro Togliatti, in zona Quarticciolo, alla periferia di Roma. L’allarme è stato dato da un passante. Sul posto i carabinieri della stazione Alessandrina, intervenuti all’interno dei lotti del quartiere. La vittima è stata trasportata in codice rosso da personale 118 in ospedale dove è stata sottoposta a intervento chirurgico per l’asportazione della milza. Il ragazzo è ricoverato in prognosi riservata. Sono in corso indagini. Dietro l’accoltellamento potrebbe esserci un regolamento di conti legato allo spaccio di droga. Il giovane, che ha alle spalle un precedente per stupefacenti, è ancora ricoverato in prognosi riservata. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia Casilina che stanno ascoltando diverse persone. L’accoltellamento è avvenuto all’ingresso dei lotti delle case popolari in via Palmiro Togliatti. Da ottobre 2023 a marzo scorso i carabinieri hanno arrestato al Quarticciolo 112 persone per droga, tra cui quattro minorenni.

