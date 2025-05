19enne morto a Bologna, la salma ritorna in Tunisia

agenzia

La comunità islamica si è occupata delle ritualità funebri

BOLOGNA, 06 MAG – E’ partita alle 10 da Milano, con destinazione Tunisi, la salma di Eddine Bader Essefi, il 19enne tunisino morto a Bologna dopo una caduta in strada, la sera del 25 aprile, in seguito ad discussione avuta con due uomini, indagati entrambi a piede libero per omicidio preterintenzionale. Il ragazzo era stato soccorso in via Colombi, zona Barca, ed è deceduto all’ospedale Maggiore. Le spese di trasporto sono state sostenute dal consolato tunisino, mentre la comunità islamica di Bologna si è occupata delle ritualità funebri pre sepoltura. Il giovane era arrivato in Italia circa cinque anni fa, come migrante minore non accompagnato. Lavorava come aiuto cuoco in un ristorante in via Saragozza.

