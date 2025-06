2 Giugno: Nordio, indipendenza si difende con coraggio e armi

agenzia

Discorso a Sacrario Redipuglia. Impotente giustizia senza spada

REDIPUGLIA, 02 GIU – “Quando suona la campana a martello della guerra come sta accadendo ora a poche centinaia di chilometri da qui, la dura realtà ci ricorda che l’indipendenza si difende con il coraggio e con le armi. Come la giustizia che senza la spada sarebbe umiliata e impotente, anche la libertà è fondata sulla forza militare. E’ questo l’avvertimento che ci inviano le bocche mute di questi morti”. E’ un passaggio del discorso tenuto dal ministro della Giustizia Carlo Nordio al Sacrario di Redipuglia in occasione del 2 Giugno. Il ministro ha spiegato i concetti di “patria, onore e dovere” per concludere sulla nostra attuale Repubblica: “Democratica, pacifica e stimata”

