20enne denuncia, ‘picchiato,legato e gettato sugli scogli’

agenzia

Bari,vittima un sudanese che denuncia:'aggredito da più persone'

BARI, 18 OTT – Un 20enne di origini sudanesi sarebbe stato aggredito e scaraventato sui frangiflutti del molo di Santo Spirito, a Bari, la scorsa notte. Secondo quanto emerso finora, la vittima sarebbe stata accerchiata da più persone che l’avrebbero picchiata, legata e poi lanciata sugli scogli nei quali il giovane è rimasto incastrato con una gamba. A soccorrerlo è stato un pescatore che ha allertato il 112. A tirarlo fuori dagli scogli sono stati i vigili del fuoco, mentre il personale del 118 lo ha stabilizzato e portato in ospedale perché ferito e in stato di ipotermia. Il 20enne avrebbe fornito diverse versioni dei fatti. Il 20enne, che è regolare sul territorio nazonale, è stato soccorso quand’era ormai privo di sensi a causa dell’ipotermia. Sul luogo della presunta aggressione sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura di Bari. Indagini sono in corso anche da parte della Squadra mobile.

