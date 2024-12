20enne tenta di uccidere madre con forbici, arrestato a Latina

agenzia

Un parente della donna, ferita, è riuscito a farla scappare

ROMA, 26 DIC – La Polizia di Stato – Questura di Latina – alcune sere fa è intervenuta in una abitazione nel centro cittadino a seguito alla segnalazione di una violenta lite familiare. All’ingresso dello stabile, i poliziotti della Volante sono stati raggiunti da una donna, con numerose ferite da arma da taglio e che perdeva molto sangue, soprattutto al collo. E’ stato arrestato il figlio ventenne della donna, per tentato omicidio. La vittima, in evidente stato di shock, indicava “al terzo piano, al terzo piano”. Gli operanti, affidato la persona ferita a personale sanitario del servizio Ares 118, sono saliti al piano indicato, rilevando sulle scale condominiali evidenti tracce di sangue che conducevano ad un appartamento. Agli agenti si avvicinava un uomo il quale riferiva che nell’appartamento si era barricato il nipote ventenne e, al culmine di una discussione con la madre, aveva prima tentato di strangolarla per poi colpirla ripetutamente con delle grosse forbici e solo grazie al suo intervento la donna era riuscita a divincolarsi e fuggire per le scale. Aveva quindi inizio un approccio con il ragazzo che, dopo circa dieci minuti, apriva la porta agli agenti di polizia che lo hanno bloccato. Il ragazzo è stato arrestato per il reato di tentato omicidio e trasferito presso la casa circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

