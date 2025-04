25 aprile: a Milano attenzione alla sicurezza, domani comitato

agenzia

In corteo attesa Schlein, sul palco la partigiana Gilardelli

MILANO, 22 APR – E’ in programma domani la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza sulla manifestazione nazionale per l’ottantesimo anniversario della Liberazione in programma a Milano il 25 aprile, come di consueto con partenza in corteo da porta Venezia e arrivo in piazza Duomo. Una manifestazione che vuole essere un momento “di grande festa popolare e nazionale”, come hanno sottolineato gli organizzatori, ovvero il comitato permanente antifascista milanese e il forum delle associazioni antifasciste e della Resistenza, ma dove resta alta l’attenzione per la sicurezza. Lo scorso anno un membro della brigata ebraica fu accoltellato in piazza Duomo da un ragazzino. Quest’anno, ha spiegato il direttore del museo della Brigata Ebraica Davide Romano non ci si attende un clima più sereno, anche alla luce degli incidenti causati da una trentina di infiltrati al corteo nazionale pro Palestina del 12 aprile scorso. Come sempre la Brigata sarà scortata dai City Angels, e saranno attivi i servizi di ordine di sindacati e partiti, oltre ovviamente alle forze dell’ordine. Dal palco parleranno fra gli altri il sindaco di Milano Giuseppe Sala, i presidenti di Anpi Milano Primo Minnelli e di Anpi nazionale Gianfranco Pagliarulo, l’ex partigiana 99enne Sandra Gilardelli e il segretario della Cgil Maurizio Landini. Fra i partecipanti, dovrebbe esserci come ormai di consueto la segretaria Pd Elly Schlein, il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, Maurizio Acerbi del Prc.

