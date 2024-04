25 aprile, a Napoli Cgil e Anpi leggono Scurati e Costituzione

agenzia

Urlati slogan antifascisti e a difesa della Palestina

NAPOLI, 25 APR – Con la lettura del monologo dello scrittore Antonio Scurati sul 25 aprile, il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, ha aperto l’iniziativa ‘Largo alla Costituzione’ promossa dalla Cgil con l’Anpi per la festa della liberazione al Largo Berlinguer, a Napoli. Tra i lettori degli articoli della Carta Costituzionale, il segretario generale della Fiom, Michele De Palma, Lucia Annunziata, Sandro Ruotolo, Marco Sarracino, Anna Motta Paciolla, Enza Amato, Giuseppe Annunziata, Antonio Bassolino, Valeria Ciarambino, Ciro Raia. Presenti molte associazioni, come Legambiente Campania, Libera Napoli, UDU Napoli, Comunità Palestinese, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale di Napoli, Articolo 21. Nel corso della lettura degli articoli, sono stati urlati slogan antifascisti e a difesa della Palestina.

