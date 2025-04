25 Aprile: corteo arriva in Duomo, decine di migliaia a Milano

agenzia

Spezzone Brigata Ebraica si scioglie prima per ordine pubblico

MILANO, 25 APR – Il corteo di Milano per la manifestazione del 25 Aprile ha raggiunto Piazza Duomo con decine di migliaia di persone che hanno preso parte alla manifestazione e la coda è ancora ferma in porta Venezia, cioè all’inizio del percorso. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha guidato il corteo nello spezzone di testa con l’Anpi, seguito dal segretario della Cgil Maurizio Landini. L’arrivo in Piazza Duomo é stato accompagnato da musiche partigiane suonate dalla banda. Tra poco ci saranno gli interventi dal palco di Sala e Landini, insieme a quello della partigiana Sandra Gilardelli e del presidente nazionale dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo. Lo spezzone della Brigata ebraica si è sciolto per motivi di ordine pubblico all’incrocio tra via Grossi e via Santa Margherita, poco prima dell’arrivo in piazza Duomo.

